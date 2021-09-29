القولون العصبي يلاحق الجزائريين.. بسبب القلق والنظام الغذائي
بقلم قناة النهار
تعاني شريحة كبيرة من الجزائريين من القولون العصبي. وهو الداء الذي يلازم مرضاه ويؤرق حياتهم الناتج عن القلق والتوتر إضافة إلى النظام الغذائي غير صحي.
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