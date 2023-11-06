القيادة الأمريكية تنشر مشهدا نادرا لغواصاتها النووية

أعلنت الولايات المتحدة وصول أكبر غواصاتها إلى الشرق الأوسط، في مشهد نادر قلما تنشره عادة القيادة المركزية الأمريكية لسفنها وغواصاتها النووية أثناء تنقلها.

ونشر حساب القيادة على منصة أكس اليوم الاثنين، صورة للغواصة من طراز أوهايو، وقالت أن السفينة وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في 5 نوفمبر الجاري.

وتعتبر “أوهايو” من ضمن الغواصات الضخمة التي تستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز. وتعد من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم.

وتستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية.

وصممت هذه الغواصات للعمليات السرية والقتال تحت الماء، ولديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر.

ويعتبر هذا النوع من الغواصات التابع للبحرية الأمريكية بمثابة رادع نووي متنقل. حيث تم بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997، ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا.