القيادة العامة السورية: التدخل في لباس النساء ممنوع

أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية قرارات جديدة تتعلق بحفظ النظام العام بعد الاطاحة بنظام بشار الأسد.

وتخص القرارات عقوبات تتعلق بـ “تصفية الحسابات” والثأر وأوقات حظر التجوال. في عدة محافظات سورية وكمية الخبز المسموح شراؤه.

ومن أبرز القرارات المتخذة حسبما جاء في وسائل اعلام سورية. أن أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة. ونؤكد على ضرورة التكاتف والابتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سوريا الجديدة.

كما لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن. وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر. وممنوع تماما استخدام عبارة: “دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر”، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية.

كما تم تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص. في اليوم وهذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل للجميع.

هذا وتم إعلان حظر تجوال كامل يشمل الحظر المدن على غرار دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا وسيعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر.

ومن بين القرارا أيضا يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم. ونؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر.

كما يمنع منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي ويُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وفرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار. ونؤكد على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع.