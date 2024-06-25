القيادة والشعب الفلسطيني يشكران الرئيس تبون

تلقى‎ الوزير الأول، نذير العرباوي، مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، نقل له تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتقديره البالغ إلى أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، نقل محمد مصطفى، تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتقديره البالغ إلى أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على كل ما يقوم به من جهود دؤوبة لحشد الدعم الدولي في مختلف المحافل الدولية لاسيما في مجلس الأمن. لنصرة القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة.

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن عميق شكر وامتنان القيادة والشعب الفلسطيني لرئيس الجمهورية على قراره القاضي بتسديد الشطر الثاني من مساهمة الجزائر في ميزانية السلطة الفلسطينية برسم السنة الجارية. للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل.