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القيادي الدبلوماسي الصحراوي أمحمد خداد في ذمة الله

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القيادي الدبلوماسي الصحراوي أمحمد خداد في ذمة الله
بقلم محمد لجرب

انتقل الى رحمة الله، اليوم الأربعاء، المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو ومسؤول العلاقات الخارجية في جبهة البوليساريو، أمحمد خداد.

وحسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية وزير الإعلام، حمادة  سلمى، توفي المناضل الصحراوي، بعد صراع طويل مع المرض.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعزي أنفسنا وشعبنا في رحيل القيادي الصحراوي أمحمد خداد”.

وأضاف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئاسة الجمهورية ستصدر بيانا سيعلن من خلاله عن حالة الحداد وتنكيس الأعلام الوطنية، بكافة المؤسسات.


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