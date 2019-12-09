القيادي السابق في “الفيس” علي جدي يدعو للانتخابات ويهاجم أحد المترشحين!

أصدر القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، علي جدي، بيانا يدعو فيه الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الإنتخابات الرئاسية.

وأثنى جدي، في بيانه، الذي عنونه بـ”إرادة الشعب التقت بقوة الجيش”، على المؤسسة العسكرية وما بذلته من مجهود لحماية الحراك الشعبي.

وقال جدي إن شعار “جيش شعب.. خاوة خاوة” أبدعه الشعب الجزائريّ في حراكه المبارك من أجل فكّ القيود عن حريّته وممارسة سيادته على دولته وتغيير نظام الفساد والاستبداد المسلّط عليه.

واعترف جدي بأن الظروف والإمكانات لا تسمح بتحقيق كل المطالب دفعة واحدة، غير أنه شدد على أن ما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه.

ودعا علي جدي الجزائريين إلى الاكتفاء بالقدر الكبير من المطالب التي تحققت، بشرط أن تكون قاعدة انطلاق تسمح بالمضيّ تدريجيّا على طريق التغيير.

وهاجم جدي بشكل مباشر أحد المترشحين الخمسة، وسماه بالإسم، واتهمه بأنه “مرشح العصابة”.

وبدا واضحا أن بيان القيادي السابق في “الفيس” المحظور، كان يهدف لخدمة مترشح آخر.

وتزامن بيان علي جدي، مع انتشار نتائج سبر أراء مزور، تم نسبه للسلطة المستقلة للانتخابات، تم فيه وضع ترتيب وتقييم للمترشحين الخمسة.

وبحسب نتائج السبر المزور، فقد احتل بن قرينة المرتبة الأولى، فيما جاء منافسه ميهوبي في المرتبة الأخيرة.