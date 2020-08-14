القيادي الفلسطيني الرجوب: كل الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين بإستثناء الجزائر

قال القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب أن كل الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين باستثناء الجزائر.

وقال الأمين السر للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، الرجوب، تعقيبا على اتفاق السلام، الذي تم توقيعه يوم أمس الخميس، بأن “كل الدول العربية، أوقفت الدعم المالي لفلسطين، باستثناء الجزائر”.

وأضاف الرجوب قائلا “شعبنا موحد خلف منظمة التحرير، ممثلنا الشرعي والوحيد، لإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة”.

مشيرا في السياق ذاته أن “هذه الخطوة الإماراتية المفاجئة تشكل خرقا لالتزامات العرب تجاه القضية الفلسطينية”.