القيادي في حماس أسامة حمدان: الجريمة الصهيونية في رفح دليل واضح على استخفاف الاحتلال بكل القوانين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، اليوم الإثنين، ان الجريمة الصهيونية في رفح دليل واضح على استخفاف الاحتلال بكل القوانين.

وأوضح ذات المتحدث، أن آخر مجازر الاحتلال كانت محرقة الخيام التي استهدفت آلاف النازحين في مخيمهم برفح.

مضيفا ان مجزرة رفح الأخيرة جزء من مسار حرب إبادة جماعية يشنها الكيان، مشيرا الى ادعاء الاحتلال وجود مسلحين في مكان المجزرة أثناء تنفيذها ادعاء كاذب.

وتابع القيادي في حماس، ان المجزرة الأخيرة في رفح تنفي ادعاء الاحتلال أن هناك أماكن آمنة في قطاع غزة.

وحمل المتحدث، الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن شخصيا المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح.