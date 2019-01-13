“القيصومة” السعودي يضم مدافع دفاع تاجنانت

الرياضة
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“القيصومة” السعودي يضم مدافع دفاع تاجنانت محمد حموش
بقلم وليد كويني

رسّمت إدارة نادي القيصومة السعودي، تعاقدها مع مدافع نادي دفاع تاجنانت، محمد حموش، خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية.

ونشر النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي، صورة للاعب على صفحته الرسمية بـ”التويتر” بحضور رئيس الفريق.

وسيكون “حموش” تحت إشراف مدربه السابق في تاجنانت التونسي حمادي الدو، الذي كان وراء عرضه على إدارة النادي السعودي.

كما كشفت مصادر “النهار”، إلى أن المهاجم سيد علي لاكروم منتظر هو الآخر للتوقيع لـ”القيصومة” رفقة يوسف شيبان.


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