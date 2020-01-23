القيمة السوقية لبن ناصر تتضاعف مع ميلان

إنعكس تألق الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بداية هذا الموسم رفقة ناديه أسي ميلان، على قيمته السوقية، والتي تضاعفت بشكل ملحوظ.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، أن القيمة السوقية لإسماعيل بن ناصر، أصبحت تقدر حاليا، في حدود الـ30 مليون أورو.

ويأتي هذا، بالنظر للمستوى الكبير الذي يبصم عليه لاعب الخضر، في الكالتشيو الإيطالي، منذ تولي ستيفانو بويولي، العارضة الفنية للميلان، خلافا لماركو كامباولو.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر (22 عاما)، غادر نادي إمبولي، في الميركاتو الصيفي المنصرم، إلى ميلان آسي، بقيمة 16 مليون أورو.