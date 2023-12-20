القيمة السوقية لعمورة ترتفع إلى 10 مليون أورو

ارتفعت القيمة السوقية للدولي الجزائري محمد أمين عمورة، لاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، نظير تألقه الكبير هذا الموسم.

وحسب موقع العالمي المختص في تحويلات اللاعبين “TRANSFERMARKT“، ارتفعت القيمة السوقية لعمورة إلى أزيد من الضعف.

كما أوضح ذات المصدر، بأن القيمة السوقية للدولي الجزائري كانت في حدود 4.5 مليون أورو، لتصبح حاليا في حدود 10 مليون أورو.

وبهذا سجل محمد أمين عمورة، أكبر قفزة، في آخر تحديث للقيمة السوقية للاعبين، حسب موقع “ترانسفار ماركت”.

يذكر أن محمد أمين عمورة، يعتبر حاليا ثاني أحسن هداف في الدوري البلجيكي، بعد تسجيله 12 هدف لحد الآن.