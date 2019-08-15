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القيمة السوقية ليوسف عطال تقف حاجزا أمام البي أس جي

الرياضة
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القيمة السوقية ليوسف عطال تقف حاجزا أمام البي أس جي
بقلم كريم.تيغرمت

حددت إدارة نادي نيس الفرنسي، شرطها المالي، للتخلي عن خدمات لاعبها الدولي الجزائري يوسف عطال، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الخميس، اهتمام نادي بي أس جي، بخدمات يوسف عطال، تحسبا للموسم المقبل.

واصطدمت رغبة مسوؤلي باريس سان جيرمان، في ضم لاعب الخضر، بالقيمة المالية التي حددتها إدارة ناديه نيس، والتي بلغت 40 مليون أورو.

يذكر أن يوسف عطال، بصم على مردود كبير الموسم المنصرم رفقة ناديه نيس، إضافة لتتويجه بكأس إفريقيا رفقة الخضر، ما جعله محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية.


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