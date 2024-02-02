الكأس تحترم منطق الكبار والاتحاد السوفي يغادر مبكرا

غادر الاتحاد السوفي، منافسة كأس الجزائر، من الدور الـ 32، عقب هزيمته اليوم الجمعة، على يد ضيفه نجم بن عكنون، بثلاثية لهدف وحيد.

وفي باقي المواجهات غابت المفاجآت في هذا الدور. الذي احترم منطق الكبار. بعد عودة أولمبي الشلف بالتأهل من مواجهته لأمل بريكة، بثنائية لهدف.

بينما تخطى متصدر البطولة المحترفة مولودية الجزائر. ضيفه نادي تلاغمة بثنائية نظيفة. وفاز وفاق سطيف بنتيجة 2 – 1 أمام مضيفه نجم تازوقاغت.

كما تأهل اتحاد عنابة على حساب الملعب السطايفي. بثلاثية لهدفين. وحسم اتحاد الشاوية القمة التي جمعته بشبيبة تيارت بثلاثية لهدف. وعاد بارادو بتأشيرة التأهل من ورقلة بفوزه على الاتحاد المحلي بهدف يتيم.

نتائج مباريات الدور الـ 32 لكأس الجزائر

أمل بريكة 1 – 2 أولمبي الشلف

نادي تلاغمة 0 – 2 مولودية الجزائر

إ. عنابة 3 – 2 الملعب السطايفي

إتحاد الشاوية 3 – 1 شبيبة تيارت

اتحاد ورقلة 0 – 1 نادي باردو

الإتحاد السوفي 1 – 3 نجم بن عكنون

نجم تازوقاغت 1 – 2 وفاق سطيف

جمعية وهران 2 – 0 خميس الخشنة

شباب بن باديس 2 – 0 جيل سيدي سالم

حاسي مسعود 1 – 1 غالي معسكر

بني تامو 0 – 1 أولمبيك أقبو

جمعية الخروب 5 – 0 شباب الحناية

بوقاعة 2 – 0 نصر الفجوج

شبيبة عزازقة 4 – 0 اتحاد تبسة

شباب جيجل 2 – 0 مولودية أولاد يعيش

نصر حسين داي 1 – 1 وداد مستغانم (اللقاء امتد إلى الشوطين الإضافيين)