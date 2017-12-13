“الكابتن ماجد” يعود مع ميسي ورونالدو

كشفت الصحافة اليابانية، أن مسلسل الرسوم المتحركة “الكابتن ماجد” سيعود من جديد ولكن هذه المرة مع نجوم عالميين على غرار ميسي ورونالدو.

وأكدت أن الكابتن ماجد سيعود رفقة المنتخب الياباني للمشاركة في مونديال 2018، من 24 حلقة جديدة على جزئين.

وهذه المرة سيظهر في حقات المسلسل نجوم عالميين، يشاركون في مونديال روسيا 2018، ويتوقع اليابانيون أن تلقى هذه النسخة نجاحا مثل سابقتها.

حيث سيتم رسم شخصيات النجوم العالميين المشاركون في المونديال، رفقة منتخباتهم ليظهروا على شكل رسوم على غرار “الكابتن ماجد”