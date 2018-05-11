الكاب يقترب من السقوط للقسم الثاني هواة والجياسمبي من الصعود للمحترف الأول

إقترب فريق شباب باتنة من مغادرة الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس رغم فوزه أمسية اليوم ضد مولودية العلمة برباعية لهدفين.

في الجولة ال29 وما قبل الأخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

وإقتربت شبيبة بجاية من الصعود للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس بعد الفوز على غالي معسكر بهدف دون رد.

وعاد وداد تلمسان بالفوز من عين الفكرون بنتيجة هدف دون رد ليرسم بقائه في المحترف الثاني.

وإليكم باقي نتائج الجولة:

مولودية سعيدة 1-2 جمعية وهران

شبيبة سكيكدة 1-4 مولودية بجاية

رائد القبة 2-1 سريع غليزان

جمعية الشلف 0-0 أمل بوسعادة

الترتيب

1-مولودية بجاية 59 نقطة

2-جمعية عين مليلة 54 نقطة

3-شبيبة بجاية 52 نقطة

4-أهلي برج بوعريريج 50 نقطة

13- مولودية العلمة 34 نقطة

14-غالي معسكر 31 نقطة

15- شباب باتنة 31 نقطة

16 شباب عين الفكرون 23 نقطة