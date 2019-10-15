الكاتبان سالمي ناصر والحبيب السائح يتوجان في مهرجان “كتارا” للرواية العربية

فاز الكاتبان الجزائريان سالمي ناصر والحبيب السائح بجوائز الدورة الخامسة من مهرجان “كتارا” للرواية العربية.
أين فاز الكاتب سالمي ناصر من الجزائر عن رواية “فنجان قهوة وقطعة كرواسون”، والكاتب الحبيب السائح عن رواية “أنا وحاييم” في فئة الروايات العربية غير المنشورة.
وجاء الكاتبان الجزائريان ضمن المراتب الخمسة للجائزة الادبية التي أختتمت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعلنت الهيئة المنظمة لمهرجان اليوم، عن فتح باب الترشح للدورة السادسة من جائزة ” كتارا” للرواية العربية 2020، وقالت أن آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في شهر جانفي المقبل.
كلمة سعادة د. حياة القرمازي، مدير إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم #الألكسو
كلمة سعادة د. حياة القرمازي، مدير إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (#الألكسو)، في الحفل الختامي لـ #جائزة_كتارا_للرواية_العربية الدورة الخامسة 2019 #للرواية_حق_التكريم #كتارا
Publiée par جائزة كتارا للرواية العربية sur Mardi 15 octobre 2019
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