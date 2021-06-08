الكاتبة الجزائرية ندى مهري ترحل عن عالمنا

رحلت عن عالمنا، الكاتبة والروائية الجزائرية، ندى مهري، ونعتها كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، عبر صفحتها على فايسبوك.

وكتبت سواكري: “بمزيد من الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة المغفور لها باذن الله أختي وصديقتي الغالية. صاحبة القلم المتميز الكاتبة والروائية الجزائرية الذي ذاع حرفها البلدان العربية.إنها إبنة جوهرة الشرق سُكيكدة حبيبتي ندى مهري”.

وأضافت سواكري: “بهذا المصاب الجلل أتقدم بتعازيا الخالصة لعائلة المرحومة ولكل وأحبابها.إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون يا ندى اللهم ارحمها ووسع مدخلها وثبتها عند السؤال”.

يذكر أن ندى مهري إعلامية وباحثة وأديبة جزائرية مقيمة بالقاهرة، لها مجموعتان قصصيتان في مجال أدب الطفل.تحمل المجموعة الأولى عنوان “أميرة النجوم” وهي المجموعة التي حصلت على جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2009.وتحمل المجموعة الثانية عنوان “لعبة الألغاز”، عن سلسلة قطر الندى الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

شاركت ندى مهري في العديد من الملتقيات العلمية والأدبية والفكرية في مصر والوطن العربي وبعض الدول الأجنبية. ونشرت العديد من المقالات والأعمال الأدبية. وكذلك العديد من المواضيع الصحفية في جرائد ومجلات عربية وخليجية رائدة.شاركت مهري في معرض القاهرة الدولي للكتاب في مخيم الطفل كراوية القصص للأطفال في فبراير 2015. إلى جانب المشاركة في العديد من المؤتمرات والمهرجانات ومعارض الكتاب العربية.