الكاتب الجزائري يوسف وغليسي يتوج بجائزة البابطين في الابداع الشعري

توج الكاتب الجزائري يوسف وغليسي جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 2020 في الابداع الشعري عن كتابة ” التحليل الموضوعي والخطاب الشعري”.

وتتويج وغليسي، بجائزة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بالكويت، في دورتها الـ17 للإبداع الشعري عن كتابه ” التحليل الموضوعي والخطاب الشعري” في مجال النقد الشعري.

وسبق للكاتب يوسف وغليسي أن افتك من قبل جائزة سعاد الصباح الكويتية سنة 1995 و جائزة مهرجان محمد العيد آل خليفة سنة 1992 و جائزة بختي بن عودة النقدية سنة 1996 و جائزة اتحاد الكتاب الجزائريين لأحسن مخطوط شعري سنة 2000 وجائزة مفدي زكريا الشعرية المغاربية سنة 2005 وغيرها من الجوائز.

وهنأت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، الكاتب يوسف وغليسي، معبرة عن فائق اعتزازها بهذا الإنجاز الثقافي الذي يعكس المستوى العالي للنخب الثقافية وما تزخر به الجزائر من قدرات مبهرة والتي تسجل كل مرة بفضل بناتها وأبنائها بصماتها في سجلات التألق والامتياز لتعكس المكانة التي تضحى بها الثقافة الجزائرية على الصعيد العربي.