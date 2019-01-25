الكاتب العام لـ “إتحاد العاصمة”: لدينا دين اتجاه الأنصار ونحن أمام حتمية الفوز بالبطولة”

أكد منير دبيشي الكاتب العام لإتحاد العاصمة أن هناك خيبة أمل كبيرة بطبيعة الحال بعد الإقصاء من كأس الجمهورية.

وقال دبيشي في تصريح للإذاعة الوطنية: “من الصعب أن تضع كأس الجمهورية كهدف رئيسي”.

واضاف: “يمكننا الحديث عن طموح ورغبة كبيرة للوصول إلى التتويج لهذا يمكننا الحديث عن خيبة أمل في الإقصاء”.

وتابع: ” بالنسبة للمنافسة القارية، كان فيها إقصاء مبكر لكأس الكاف ويمكننا الحديث عن الإخفاق في هذا الصدد”.

وأردف: “بالنسبة للبطولة نحن في صدارة الترتيب وسنفعل كل شيء للتتويج بلقب البطولة المهمة صعبة نوعا ما”.

وتحدث عن جماهير الفريق قائلا:

فقال “دبيشي”: “من حق الأنصار أن يعبروا عن غضبهم بطريقته الخاصة ونحن نتقبل هذا الأمر”

وختم كلامه: “لدينا دين اتجاه الأنصار وهو الفوز بالبطولة الوطنية وأمام حتمية الفوز بها”.