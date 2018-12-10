الكاتب العام لـ “سوسطارة”: “التتويج بكأس الجمهورية أحد أهداف الفريق هذا الموسم”

أكد “منير دبيشي” الكاتب العام لإتحاد العاصمة، أن التتويج بلقب كأس الجمهورية هذا الموسم يعد من بين أهداف نادي سوسطارة.

حيث صرح “دبيشي” لوكالة الأنباء الجزائرية: “لقد برهنا في الآونة الأخيرة أننا نمتلك تشكيلة قوية في البطولة الوطنية، فقد فزنا في أغلب المباريات بالرغم من الخسارة الأخيرة ضد سطيف”.

وأضاف: “نسعى لتوظيف خبرتنا في هذه المنافسة من أجل تجاوز الدور الـ32 و16”.

وختم كلامه: “صراحة التتويج بلقب كاس الجمهورية من بين أهداف الفريق هذا الموسم، ولدينا طموح كبير للذهاب بعيدا”.

يذكر أن آخر تتويج بكأس الجمهورية لإتحاد العاصمة كان سنة 2013 عندما فاز على الغريم التقليدي “مولودية الجزائر” بهدف لصفر من توقيع “بن موسى”.