قناة النهار الكاتب العمومي .. مهنة تأبى الزوال رغم التطور التكنولوجي بقلم قناة النهار نشر في 20 ديسمبر 2024 - 11:13 مجتمع شارك غرِّد أرسل 41 0 الكاتب العمومي .. مهنة تأبى الزوال رغم التطور التكنولوجي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4huW9 اقرأ أيضا والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر مرضى القصور الكلوي..معاناة طويلة من أجل العلاج قناة النهار 01 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! قناة النهار 08 ديسمبر علي بن شيخ : عمري ماكان عندي مشكل مع محي الدين.."هذا ماحدث بيننا" قناة النهار 10 ديسمبر دود خطير في المندرين.. النهار تكشف الحقيقة والأسباب! الوطني 05 ديسمبر نقل : سيناريو الرشق بالحجارة على القطارات يتواصل .. إلى متى قناة النهار 08 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل "ميخائيل بوغدانوف" قناة النهار 19 ديسمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي قناة النهار 18 ديسمبر