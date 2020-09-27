الكاتب الفلسطيني عطوان: الرئيس تبون هو الزعيم العربي الوحيد الذي وقف ضد التطبيع

قال الكاتب الفلسطيني، عبد الباري عطوان، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هو الزعيم العربي الوحيد الذي وقف ضد التطبيع.

ونشر في مقال أن الرئيس تبون وقف بشجاعةٍ، ورُجولةٍ، ضدّ هرولة الكثير من الحُكومات العربيّة للارتِماء في أحضان دولة الاحتِلال.

ووصف عطوان موقف رئيس الجمهورية بالمُشرِّف والمُكلِّف، مشيرا أنه ليس غريبًا أو جديدًا على الجزائر وقِيادتها وشعبها.

وقال “الجزائر وقفت دائمًا في خندق القضيّة والمُقاومة الفِلسطينيّة، لم تتردّد لحظةً في المُشاركة بالمالِ والرّجالِ بالحُروب العربيّة ضدّ الاحتِلال”.

وأضاف “أن يُجاهر الرئيس تبون بالموقف الذي يتماهى مع الشّعب الجزائريّ بكُلّ أعراقه ومنابته ومذاهبه، فهذه شجاعةٌ تَكشِف معادن الرّجال”.

وختم عطوان “شُكرًا للجزائر، شعبًا وقيادةً، الوفيّة دائمًا للثّوابت العربيّة، والواقفة بصلابةٍ في خندقِ القضيّة الفِلسطينيّة”.