الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه في ذمة الله بعد صراع مع المرض

أعلنت رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، أن الكاتب والدبلوماسي أحمد إبراهيم الفقيه قد توفي أمس الأربعاء، في القاهرة عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بمرض عضال.

وقد وصفته الرابطة بأنه أحد القامات الإبداعية الكبيرة في البلاد، حسب ما نقله موقع سكاي نيوز بالعربية.

وقد أصدر أحمد إبراهيم العديد من الروايات منها “حقول الرماد” و”فئران بلا جحور” و”الطريق إلى قنطرارة” و”العائد من موته” و”خفايا القصر المسحور” إضافة إلى دراسات نقدية وأدبية مختلفة.

حيث قال عنه الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في بيان نعاه فيه، “كان الكاتب والروائي الكبير صاحب رأي وقلم مستنير سخره لخدمة قضايا بلاده والقضايا العربية عموما.

مضيفا : ” كما كان الراحل في طليعة المدافعين عن الحقوق العربية حتى آخر يوم في حياته”.