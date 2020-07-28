الكاتب والسياسي كريم يونس يقدم آخر أعماله في الجزائر

قدّم الكاتب والسياسي كريم يونس، أمس الإثنين، في الجزائر، آخر عملين له وهما رواية “جنة اصطناعية” والكتاب التاريخي “من جبالنا إلى أروقة الأمم المتحدة”.

وصدرت آخر رواية لكريم يونس بعنوان “جنة اصطناعية” عن دار “داليمان” وعرضت في مكتبة “Point virgule” وهو عمل رومانسي يتعلق أساسا بدراما شخصية.

وتقع الرواية في 143 صفحة تخصّ دراما عاشها المؤلّف، أين أصيب نجله المحبوب بنوبة صرع حين كان ينتظر “الميترو” فسقط في حفرة وأنقذه إفريقيان في آخر لحظة لتجد الجالية الإفريقية القيمة بفرنسا نفسها في رواية كريس يونس.

أما كتاب “من جبالنا إلى أروقة الأمم المتحدة”، فمحتواه تاريخي يتناول فيه الكاتب عبقرية الدبلوماسية الجزائرية ودورها المتفوق في نجاح الكفاح المسلح والكفاح الشرعي من أجل استقلال الجزائر.

وصدر هذا الكتاب عن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والذي تم تقديمه على أنه “إضاءة حول جميع الأسئلة التي تثيرها مساهمة الدبلوماسية الجزائرية” في مختلف مراحل الكفاح المسلح والنضال السياسي.