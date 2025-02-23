الكاتب ياسمينة خضرا يشكر رئيس الجمهورية على تهنئته له بعد فوزه بجائزة عالمية

أعرب الكاتب محمد مولسهول، المدعو “ياسمينة خضرا”، عن شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التهنئة التي تقدم بها له إثر تتويجه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا.

وقال الكاتب الجزائري عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إنها “أول مرة يتم تهنئتي من قبل رئيس للجمهورية”.

كما عبر ياسمينة خضرا، عن امتنانه وتأثره ” بهذه التهنئة التي وصفها بالأمرا المفرحا، وقال ” تحصلت على عدة جوائز أدبية. في الكثير من البلدان على غرار باكستان، ألمانيا، البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية،. غير أنها أول مرة يتم تهنئتي فيها من قبل رئيس للجمهورية.

وشكر الكاتب الجزائري رئيس الجمهورية، لاهتمامه بالفنانين والمثقفين الجزائريين. مشيرا أنه يتمنى أن تجد الثقافة الجزائرية مكانتها الحقيقة، لأن الجزائري بدون ثقافة لن يكون له مصير جميل.

وتابع بالقول “الحمد لله كنت في المركز الثقافي الجزائري واطلعت على الفن الجزائري والبلاغة الجزائرية، لكن يجب فقط مرافقة هؤلاء الفنانين والمثفين والحفاظ عليهم لأنهم يحتاجون ذلك”. كما شكر الرئيس تبون على هذه الإلتفاتة وتمنى له التوفيق.

يشار أن محمد مولسهول قد توج مؤخرا بجائزة برلمان كتاب البحر الأبيض المتوسط في حفل أقيم بمدينة فالنسيا بإسبانيا.

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