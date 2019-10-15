“الكادنة” ممنوعة على النساء في محلات الخردوات

قرّر أصحاب محلات الخردوات، عدم بيع ما يسمى بـ”الكادنة” أو الأقفال، للنساء.

وجاء قرار الباعة، استجابة للحملة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “لا بيع الكادنات للنساء”.

وقال أحد أصحاب المحلات، إن هناك نساء يطلبن “الأقفال” بشروط غريبة، منها عدم فتح “الكادنة”.

بالإضافة إلى عدم الفصح بثمن القفل، وعندما ترجع باقي النقود يدخلها البائع مباشرة في المحفظة.

وأشار البائع في حديثه، أنه عندما “تقول لها يجب تجربتها تذهب المشترية ولا تعود”.

وانتشرت في الآونة الأخيرة، صورا وفيديوهات على منصات الفضاء الأزرق، تظهر استعمال “الكادنات” في أعمال شعوذة وسحر.