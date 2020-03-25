الكاف:”كان 2021 ستلعب في وقتها لكن..”

أكدت الإتحادية الإفريقية لكرة للقدم عدم تخوفها من تأثير تفشي فيروس كورونا على نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون.

السكرتير العام الجديد للكاف المغربي عبد المنعم باه قال في تصريحات صحفية:”الكاف واثقة من قدرتها على استكمال تصفيات كان 2021″.

وأضاف:”سنبرمج جولتين في تاريخ واحد للفيفا وقبل شهر جانفي موعد انطلاق الكان ستكون هناك 4 تواريخ للفيفا هي جوان، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر”.

وختم:”فيروس كورونا أثر بشكل كبير على برنامج التصفيات لكن الشىء الأكيد هو أن كأس أمم إفريقيا ستلعب في موعدها المحدد “جانفي-فيفري” 2021″.