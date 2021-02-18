الكاف.. إجتماع طارئ الجمعة لتحديد مصير لقاء شباب بلوزداد- صان داونز

الرياضة
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الكاف.. إجتماع طارئ الجمعة لتحديد مصير لقاء شباب بلوزداد- صان داونز صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ستعقد لجنتا الأندية والمُسابقات التابعتان للكاف غدا الجمعة إجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو لدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها، بخصوص مشاركة أندية جنوب إفريقيا في البطولات القارية.

هذا وسيتم خلال ذات الاجتماع تحديد موعد مُباراة شباب بلوزداد مع ماميلودي صان داونز المؤجلة بسبب رفض الجزائر استقبال اللقاء خوفا من السلالة الجديدة لكورونا.

كما سيشهد الاجتماع بنسبة كبيرة تحديد البلدان المحايدة، المُقترحة لاستقبال مُباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن اللقاء كان مُبرمجا يوم الثلاثاء القادم بملعب 05 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الثانية زوالا.


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