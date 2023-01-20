الكاف تؤجل الإعلان عن هوية البلد المنظم لـ “كان” 2025 إلى هذا الموعد

كشف رئيس الفاف جهيد زفيزف أن قرار الكاف بشأن هوية البلد الذي سيحتضن كان 2025 سيقرّر بالجزائر من قبل اللجنة التنفيذية.

وقال جهيد زفيزف في حديثه للإذاعة الوطنية “نحن نعمل و لا نتكلم وملف احتضان الكان لدى اللجنة التنفيذية حاليا. منهجيتنا واضحة وهي عملية و ليست نظرية”.

كما أضاف رئيس الفاف “موعد الكشف عن هوية البلد المنظم لن يكون يوم 10 فيفري. و إنما أجل إلى الثلاثي الأخير من نفس الشهر”.

كما ختم زفيزف “أؤكد أن الاعلان عن هوية البلد سيكون في الجزائر، في اجتماع اللجنة التنفيذية بنسبة كبيرة جدا، بحكم ان انشغالاتها كثيرة في هذه الفترة”.

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