الكاف تؤجل تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل مباريات الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022، المقرر اجراؤها بالمغرب.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباريات هذا الدور لشهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الفاف، أن هذا التأجيل تزامن مع تأجيل تصفيات مونديال قطر 2022، بالإضافة لأسباب أخرى على غرار وضعية بعض الملاعب الإفريقية، والإجراءات الإحترازية المتخذة بسبب كورونا.

يذكر أن المنتخب الوطني النسوي، سيواجه نظيره السوداني، في المباراة التصفوية الأولى المؤهلة لنهائيات كان 2022 بالمغرب.