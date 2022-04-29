الكاف تؤجل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تأجيله قرعة تصفيات الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا للمحليين والمقررة بالجزائر.

ونشرت الكاف، عبر حسابها الرسمي، قرارها بتأجيل سحب القرعة لوقت لاحق، بعدما كان مبرمجا اليوم الجمعة.

كما أوضح الإتحاد الإفريقي للعبة، بأنه سيتم خلال المواعيد اللاحقة، الاعلان عن الموعد الجديد لاجراء سحب القرعة.

يذكر أن الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا للمحليين، والمقررة السنة المقبلة (2023)، ستجرى بالجزائر.