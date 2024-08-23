“الكاف” تؤجل مباراة العودة بين شباب بلوزداد وليوبار الكونغولي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تأجيل مباراة العودة من الدور التمهيدي الاول لرابطة أبطال إفريقيا، والتي تجمع شباب بلوزداد، بنادي ليوبارد الكونغولي.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن قرار “الكاف”، بتأجيل هذه المبارة إلى يوم الأحد، على الساعة الثامنة ليلا.

وأوضح ذات المصدر، بأن تأجيل هذه المواجهة اليت كانت مقررة يوم غد السبت، عائد لسوء الأحوال الجوية، والذي حال دون تمكن الفريق المنافس من الوصول إلى الجزائر في الوقت المحدد.

من جهة أخرى كشفت إدارة فريق شباب بلوزداد، بأن مباراتها أمام نادي ليوبارد، لحساب لقاء العودة من الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، والمقرر هذا الأحد، ستلعب بدون جمهور، لأسباب تنطيمية.