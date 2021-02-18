الكاف تؤجل مباراة شباب بلوزداد أمام صان داونز

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بشكل رسمي، تأجيل مباراة شباب بلوزداد أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.

وجاء هذا القرار، بعد الطلب الذي توجهت به الفاف، إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل تأجيل هذه المباراة لدواعي صحية.

وحسب مصادر “النهار”، سيتم نقل هذه المباراة التي تدخل ضمن دور المجموعات من رابطة الأبطال إلى ملعب محايد.

يذكر أن الفاف، كانت قد رسمت، أمس الأربعاء، إجراء هذه المباراة في موعدها المحدد سابقا “23 فيفري” بملعب “5 جويلية”، قبل أن يتقرر اليوم الخميس، تأجيل اللقاء.