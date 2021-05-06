الكاف تؤجل مباراة شباب بلوزداد والترجي التونسي

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تغيير موعد اجراء مباراة ربع نهائي رابطة الأبطال والتي ستجمع شباب بلوزداد بالترجي التونسي.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، عن قرار الكاف في تأجيل موعد هذه المباراة إلى يوم السبت 15 ماي الجاري، على الخامسة مساءً، بملعب “5 جويلية”.

ولم تكشف إدارة النادي البلوزدادي، سبب تأجيل هذه المباراة بـ24 ساعة، بعدما كانت مقررة يوم الجمعة 14 ماي.

يذكر أن مواجهة ربع نهائي رابطة الأبطال، والذي سيجمع شباب بلوزداد بالترجي التونسي، ستجري تحت إدارة ثلاثي تحكيم من الكونغو الديمقراطية، بقيادة الحكم جون جاك نغامبو ندالا.