“الكاف” تؤجل نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تأجيل موعد خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وكشفت “الكاف”، في بيان لها، أنه وبعد التشاور مع شركائها، تقرر تأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، إلى الفترة ما بين 25 جويلية إلى 16 أوت.

وجاء تحديد هذه التواريخ الجديدة، بعد أن كانت نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، مقرر اجراؤها في الفترة ما بين 17 مارس إلى 3 أفريل.

وأوضجت ذات الهئية، بأن هذا القرار جاء بهدف ضمان نجاح هذه المنافسة النسوية المهمة، نظرا لبعض الظروف الغير متوقعة.

يذكر أن المنتخب الوطني للسيدات، سيشارك في الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم السنغال، كينيا، والمغرب.