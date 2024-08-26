“الكاف” تؤهل 7 ملاعب جزائرية لاحتضان منافساتها القارية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الملاعب التي تم قبولها لاحتضان مباريات المنافسات القارية للأندية في الموسم الجديد.

وحسب القائمة التي نشرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم تأهيل 7 ملاعب جزائرية لاحتضان مباريات منافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وضمت هذه القائمة: ملعب “5 جويلية” بالعاصمة، “ميلود هدفي” بوهران، “الشهيد حملاوي” بقسنطينة، “نيلسون مانديلا” ببراقي، “19 ماي” بعنابة، “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، ملعب “علي عمار” بالدويرة.

يذكر أن 4 أندية جزائرية تأهلت للدور التصفوي الثاني من المنافسات الإفريقية، وهي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، في رابطة أبطال أفريقيا، وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة، في كأس الكونفيدرالية.