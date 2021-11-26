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الرياضة

الكاف تؤيد بالإجماع تنظيم كأس العالم كل عامين

بقلم يونس رزيق
الكاف تؤيد بالإجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
مجسم كأس العالم لكلاة القدم
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أيّد أعضاء الجمعية العامة للكاف بالإجماع تنظيم منافسة كأس العالم كل عامين خلال إجتماعها المنعقد اليوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشارك في الاجتماع 52 عضوا وافقوا بالإجماع على هذا المشروع من أصل52  حاضر بنسبة وصلت لـ 100% من عدد الأصوات المؤيدة للقرار.

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