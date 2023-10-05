“الكاف” تبدأ عدها التنازلي لانطلاق كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن انطلاق العد التنازلي لموعد انطلاق الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2023.

ونشرت “الكاف” عبر موقعها الرسمي، بيان أوضحت من خلاله بثاء 100 يوم، عن الموعد المحدد لانطلاق نهائيات أمم أفريقيا.

كما أكدت الكاف، بأن انطقلا الطبعة المقبلة من “الكان”، سيكون يوم 13 جانفي المقبل، وستدوم إلى غاية 11 فيفري.

يذكر أن المنتخب الوطني، كان من أولى المنتخبات الـ24 التي ضمنت تأهلها إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023، والمقررة في كوت ديفوار.