الكاف تبدي مساندتها للإتحاد المصري بعد فقدانه لكأس إفريقيا

أبدى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تضامنه مع الإتحاد المصري لكرة القدم، بعد حادثة سرقة مجسم كأس أمم إفريقا.

ووجّهت “الكاف، اليوم الأحد، رسالة عبر حسابها الرسمي، للاتحاد المصري للعبة، أعلنت من خلالها استعدادها لتعويضهم بهذا التذكار الثمين.

وجاء في رسالة “الكاف”: “تلقى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، التقارير الصادمة، حول فقدان الكؤوس الخاصة، بكأس أمم إفريقيا، من مقر الإتحاد المصري”.

وأضاف الإتحاد الإفريقي: “أبوابنا مفتوحة لدعم الإتحاد المصري لكرة القدم، لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن”.

يذكر أن مقر الإتحاد المصري لكرة القدم، تعرض مؤخرا للسرقة، ما تسبب في فقدانه لتذكارات كأس أمم إفريقيا التي توج بها منتخبه في السنوات الماضية.