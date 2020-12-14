“الكاف” تبرمج مقابلة المولودية و بافلز يوم 19 ديسمبر

الرياضة
  • -
  • 0
“الكاف” تبرمج مقابلة المولودية و بافلز يوم 19 ديسمبر
بقلم أ.س

ضبط الاتحاد الافريقي لكرة القدم سهرة أمس، موعد مقابلة مولودية الجزائر ونادي بافلز البنيني لحساب إياب الدور التمهيدي لرابطة أبطال افريقيا.

وقد حدد الاتحاد الافريقي تاريخ إجراء هذه المواجهة يوم السبت 19 ديسمبر بدءاً من الساعة 20:45 بمركب 5 جويلية بالعاصمة.

هذه المباراة كان مبرمجا أن تلعب في موعدها الفعلي يوم 4 ديسمبر لولا غياب المنافس، الذي تحجج بعدم وجود رحلات دولية صوب الجزائر فقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد دراسة القضية، إعادة برمجة المباراة، ويبقى الأهم بالنسبة للمولودية أن اللقاء أعيد برمجته بالجزائر وليس خارجها مثلما هددت “الكاف”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=934839

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com