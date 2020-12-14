“الكاف” تبرمج مقابلة المولودية و بافلز يوم 19 ديسمبر

ضبط الاتحاد الافريقي لكرة القدم سهرة أمس، موعد مقابلة مولودية الجزائر ونادي بافلز البنيني لحساب إياب الدور التمهيدي لرابطة أبطال افريقيا.

وقد حدد الاتحاد الافريقي تاريخ إجراء هذه المواجهة يوم السبت 19 ديسمبر بدءاً من الساعة 20:45 بمركب 5 جويلية بالعاصمة.

هذه المباراة كان مبرمجا أن تلعب في موعدها الفعلي يوم 4 ديسمبر لولا غياب المنافس، الذي تحجج بعدم وجود رحلات دولية صوب الجزائر فقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد دراسة القضية، إعادة برمجة المباراة، ويبقى الأهم بالنسبة للمولودية أن اللقاء أعيد برمجته بالجزائر وليس خارجها مثلما هددت “الكاف”.