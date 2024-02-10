“الكاف” تتجاهل الجزائر في اجتماع قادة المنتخبات المتوجة بـ”الكان”

تجاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الجزائر، في اجتماع قادة المنتخبات المتوجة سابقا بلقب كأس أمم إفريقيا.

ودعت الـ”كاف” 10 قادة توجوا رفقة منتخباتهم بالـ”كان” إلى جانب الغاني أبيدي بيلي، كضيف شرف، لاجتماع مرتقب اليوم السبت، عشية نهائي دورة كوت ديفوار، المرتقب غدا الأحد بين البلد المضيف ونيجيريا.

وأوضحت الهيئة الإفريقية، بأن هذا الحدث الذي سيعقد بعد الندوة الصحفية التي تسبق المباراة النهائية، يهدف إلى خلق جو فريد لوسائل الإعلام قبل النهائي، والذي عرف تجاهل “الكاف” لقائد الخضر في تتويج 1990 رابح ماجر، ورياض محرز، قائد المنتخب في تتويج 2019.

للإشارة فإن الـ”كاف” التي وجهت استدعاءات لقادة المنتخبات المتوجة بداية من دورة 1988، تحاشت 5 دورات متتالية ما بين 2000 و2010، على اعتبار أنها استدعت قائديها في دورات سابقة (2000 و 2002 الكاميرون) (2006-2008 2010 مصر).

وجاءت قائمة قادة المنتخبات المعنية بالاجتماع الذي دعت إليه الكاف على النحو التالي:

1988: روجي ميلا (الكاميرون)

1992: غادجي سيلي (كوت ديفوار)

1994: كانو نوانكو (نيجيريا)

1996: نيل توفي (جنوب إفريقيا) ولوكاس راديبي (جنوب إفريقيا)

1998: حسام حسن (مصر)

2004: رياض بوعزيزي (تونس)

2012: كريستوفر كاتونغو (زامبيا)

2013: جوزيف يوبو (نيجيريا)

2017: بنيامين موكاندجو (الكاميرون)

ضيف خاص: عبيدي بيلي (غانا)