“الكاف” تتجه لتأجيل مواجهة الخضر ضد زيمبابوي

تستعد الإتحادية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” لتأجيل مباريات تصفيات منافسة كأس أمم إفريقيا “الكاميرون 2021”.

موقع “اليوم السابع” المصري أكد عشية اليوم الخميس ان لجنة الطوارئ بالكاف قد تتخذ قرارا جديدا خلال الساعات القادمة بعد تفشى فيروس “كورونا” في قارة أوروبا.

ذات الموقع ووفق مصدره الخاص كشف رغبة “الكاف” في تأجيل مباريات تصفيات “كان” 2021 المقررة نهاية شهر مارس من بينها مواجهة الخضر ضد زيمبابوي.

“الكاف” كانت قد أصدرت بيان رسمي أمس الأربعاء ثبتت فيه المباريات لكن آخر الأخبار تُشير لتراجعها عن ذلك بما أن أغلب لاعبي المنتخبات الإفريقية ينشطون في أوروبا.