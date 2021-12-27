الكاف تتخذ قرارا جديدا بخصوص “كان” الكاميرون

قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اعتماد تقنية “الفار”، في كأس أمم إفريقيا 2021، انطلاقا من دور المجموعات.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن هذا القرار الجديد الذي اتخذته “الكاف”، يهدف للتقليل من الأخطاء التحكيمية في “كان” الكاميرون.

وكانت الهيئة الإفريقية للعبة، قد اعتمدت تقنية “الفار”، في الطبعة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، انطلاقا من الدور الربع النهائي.

يذكر أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والمقررة بالكاميرون، من المقرر انطلاقها في 9 جانفي المقبل.