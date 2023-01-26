الكاف تتراجع.. المباراة الترتيبية للشان تُلعب بوهران

تراجع الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الخميس عن نقل المواجهة الترتيبية للشان إلى ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

حيث ستعود المواجهة مُجددا لتُجرى بملعب ميلود هدفي بوهران يوم الجمعة الـ3 فيفري المُقبل.

وكانت “الكاف” قد وافقت سابقا على طلب اللجنة المحلية لتنظيم الشان بنقل المواجهة من ملعب ميلود هدفي الى ملعب 19 ماي 1956.

قبل أن يتبين لاحقا ان هذا التحويل غير ممكن لأسباب لوجستية.

واخرى مُتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركات الناقلة للحدث وكذا حقوق البث التلفزيوني والتمويل.

كما اعتذرت الكاف في الأخير لسكان عنابة الذي استحقوا العلامة الكاملة على كل ما قدموه خلال هذا العرس القاري.