“الكاف” تتساءل: “هل هناك شيء ما لا يمكن للخضر فعله ” !

أشاد الحساب الرسمي لـ “الكاف” عبر التويتر بأداء الخضر في دوري المجموعات مؤكدين أنهم قدموا مستوى أكثر من رائع.

ونشر الحساب الرسمي للكاف صورا للحصة التدريبية الأخيرة للخضر وعلقوا عليها: “9 نقاط.. صدارة الترتيب.. أداء كهربائي، هل هناك شيء ما لا يمكن للخضر فعله”.

يذكر أن المنتخب الوطني اكتسح جوائز الدور الأول من كأس إفريقيا، حيث اختير كأحسن فريق من ناحية الروح الرياضية وجمال بلماضي كأحسن مدرب، بالإضافة إلى بن ناصر كأحسن لاعب.