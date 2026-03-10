“الكاف” تتغنى بتألق لوكا زيدان في الـ”كان”

أطلق الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عبر منصة “إكس” بطاقة بريدية من كأس أمم إفريقيا 2025، تحت عنوان “ارث جديد” وذلك، تعليقا على مشاركة حارس “الخضر” لوكا زيدان.

وأوضح حساب الهيئة القارية، أن “كان 2025″، لم تكن البطولة مجرد كرة قدم. بل كانت استعادة للجذور، في إشارة الى اختيار “لوكا” الجزائر، بعدما كان والده الجزائري زين الدين. قد اختار تمثيل فرنسا رياضيا.

وأضاف حساب “الكاف”: ” لقد حمل إرثاً ثقيلاً في لقبه، لكنه اختار الجزائر. لوكا زيدان لم يكتفِ بالحضور لتمثيل بلده، بل أثبت وجوده وبقوة، وفي المدرجات، كان والده حاضراً من أجله.. في كل مرة، ودون استثناء.”