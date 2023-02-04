الكاف تتغنى بمشوار “الخضر” في الشان

أبرزت الكاف مشوار محليو الخضر في الشان قبل انطلاق نهائي الشان بين الجزائر و السنغال بملعب نيسلون مانديلا.

وقالت الكاف أن مشوار الخضر كان طيبا على طول الخط عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك في منشورها اليوم السبت. “الجزائر تصل إلى نقطة النهاية في مسيرتها الرائعة في الشان.. هل يحتضن المستضيفون لقب جديد”.

كما نشرت الكاف عدد من الصور للمهاجم محيوص و رفقائه خلال تنشطيهم المباريات السابقة في العرس الكروي الإفريقي الذي سيختتم اليوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]