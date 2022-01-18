الكاف تتمسك ببرمجة لقاء الخضر أمام كوت ديفوار بمزرعة جابوما

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أوضحت الكاف بأنه في حال تساوي منتخبين من مجموعة واحدة في عدد النقاط، سيتم الفصل في المتأهل منهما.

وهذا بالنظر للمواجهة المباشرة، فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، أكثر منتخب سجل أهدافاً في كل مباريات المجموعة، وأخيرا القرعة.

كما اخذت الكاف بعين الإعتبار احتمال تساوي أكثر من منتخبين في عدد النقاط، والذي يجعلها تعتمد بنود أخرى وهي:

عدد النقاط المحصلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، فارق الأهداف فيما بينها، وأخيرا الأكثر تسجيلا في المواجهات المباشرة.

وفي حال استمرار التساوي بين منتخبين، أضاف الكاف بعد تطبيق البنود الثلاثة السابقة، يتم تطبيق البنود ذاتها مرة أخرى على هذين المنتخبين فقط لتحديد ترتيبهما.

وفي حال استمر التساوى، يتم تطبيق ثلاثة بنود أخرى، فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، أكثر من سجل أهدافا فى كل مباريات المجموعة، أو القرعة.

وفيما يخص تحديد أفضل ثالث منتخب فى دور المجموعات، للتأهل للدور المقبل، فسيتم الاعتماد على أربع نقاط هي:

أكبر عدد من النقاط المحصلة في مباريات المجموعة، فارق الأهداف في مباريات المجموعة، أكثر من سجل أهدافا في مباريات المجموعة، و أخيرا القرعة.

حارس كوت ديفوار يتلقى أخبارا حزينة قبل مواجهة الجزائر

تلاحق الأخبار السيئة حارس منتخب كوت ديفوار بدارا علي سنجاري قبل مواجهة المنتخب الوطني الحاسمة. الخميس القادم.

كما تلقى سنجاري خبر وفاة والده. كما قال عبر حسابه الرسمي على “الفايسبوك” في هذا الشأن “علمت بحزن كبير أن والدي توفي ليلة أمس أراد الله برحمته أن يعيده إلى جواره”.