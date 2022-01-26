الكاف تجبر وفاق سطيف على الاستقبال خارج ملعبه

سيكون فريق وفاق سطيف، مجبرا على استقبال منافسيه في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، خارج ملعب “8 ماي 1945”

وأعلنت إدارة الوفاق في بيان لها، بأن الكاف، رفضت تأهيل ملعب “8 ماي” لاحتضان مبارايات دور المجموعات، لعدم مطابقته للمعايير.

كما أوضح مسؤولو النادي السطايفي، بأنهم سيختارون بين الاستقبال في ملعب “5 جويلية” بالعاصمة، أو ملعب “تشاكر” بالبليدة.

يذكر أن وفاق سطيف، سيباشر مغامرته في دور المجموعات من رابطة الأبطال، بغينيا في مواجهة حوريا كوناكري، يوم 11 فيفري

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