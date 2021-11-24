الكاف تحتفل بعيد ميلاد بونجاح.. “خلق ليسجل الأهداف”

هنأ الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح بعيد ميلاده الـ30 المصادف لـ24 نوفمبر من كل سنة.

وغردت الصفحة الرسمية للكاف على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر قائلة: “اللاعب الجزائري خلق ليسجل الأهداف”.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb